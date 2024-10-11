حزب الله يشن هجومًا بسرب من المسيرات والرشقات الصاروخية على شمال إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الجمعة، تنفيذ 6 عمليات استهدف خلالها مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.

وشنّ حزب الله هجومًا جويًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة قيادة الدفاع الجوي في “كريات إيلعيزر” في مدينة حيفا، واستهدف تجمعات لجنود الاحتلال برشقة صاروخية في منطقة “زوفلون” شمال نفس المدينة.

واستهدف الحزب تجمعات لجنود الاحتلال في ثكنة “يفتاح” ومحيطها، كما استهدف تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة “كفر سولد”، وقال إنه نفذ العمليتين بـ”رشقة صاروخية كبيرة” لكل منهما.

وقصف الحزب تجهيزات فنية موضوعة على رافعة في موقع العباد بصاروخ موجه، مؤكدًا إصابتها بشكل مباشر، واستهدف أيضًا تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة “يعرا” برشقة صاروخية.

وصباح الجمعة، دوّت صافرات الإنذار في عدة مدن على امتداد الشريط الحدودي مع لبنان بعد رصد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان.

وقُتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة في الجليل الأعلى جراء صواريخ أطلقت من لبنان.

كما أظهرت مشاهد متداولة لحظة سقوط بعض الصواريخ في عكا وكريات، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية تضرر مصنع في “كريات بياليك” جراء أحد الصواريخ.