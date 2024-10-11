ربيع أيوب.. لبناني من ذوي الاحتياجات الخاصة ينزح على عكازه (فيديو)

مع تصاعد القصف الإسرائيلي على لبنان، أُجبر أكثر من مليون ومئتي ألف شخص على النزوح من مناطق مختلفة.

من بين هؤلاء النازحين، ربيع أيوب، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد اضطر كغيره إلى مغادرة منزله في جنوب لبنان إلى الشمال من دون وجهة محددة.

يروي ربيع لحظات القصف والرعب التي عاشها قائلًا للجزيرة مباشر: “كنت جالسًا في المنزل، وفجأة شنّ الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة لم تتوقف، وأنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فحملت العكازات وبدأت أمشي عليها لأنجو، فكان القصف مفاجئًا، وسريعًا، ولم يكن هناك وقت للهروب أو للاستعداد”.

في تلك اللحظات العصيبة، كان الخوف يملأ قلوب الجميع، وكان ربيع الخمسيني من عمره، رغم إعاقته، مضطرًّا إلى الركض مع باقي السكان، لكن مع الأسف لم يكن هناك مكان آمن.

وأضاف ربيع “كنت ناطر أي سيارة والضرب كثير فوق راسي، وكنت أعتقد أنه سيكون هناك من يساعدني أو يوفر لي مكانًا، ولكن الحي أصبح خاليًا تمامًا من السكان، أخذت معي من البيت عددًا قليلًا من الثياب وكيس أدوية، لأني مريض سكري وضغط وكمان أمراض أخرى”.

ويبقى أمل العودة إلى الديار حلم كل النازحين، وهو حلم يتوق إليه ربيع، بعد أن أصبحت باحة المسجد ملجأً له ولكثيرين غيره.

ووسّعت إسرائيلي عملياتها العسكرية على لبنان بدءًا من 23 سبتمبر/أيلول الماضي، خاصة الجنوب والعاصمة بيروت، وذلك عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.