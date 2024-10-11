شاهد: طفل يلفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العودة بعد استهداف الاحتلال منزلهم بصاروخ

حصلت الجزيرة مباشر على مشاهد قاسية للطفل يامن البيومي وهو ممددا على أرضية مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بجسده الصغير الممزق، حيث كان يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد قصف منزل العائلة بصاروخ إسرائيلي.

وأظهر الفيديو إصابة الطفل يامن، بشظايا صاروخ إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم النصيرات، بعدة مناطق في جسده تسببت في قطع برأسه وأصابع يده.

ومساء الجمعة، أفاد مراسل الجزيرة مباشر أن جيش الاحتلال قصف شقة سكنية تعود لعائلة البيومي، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد الطفل يامن وشقيقته بسمة.

في السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42126 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98,117 منذ بدء الحرب، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت (وفا) إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 61 شهيدا، و231 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.