صليات صاروخية كبيرة.. ملخص عمليات حزب الله يوم الخميس (فيديو)

نشرت جماعة “حزب الله” اللبنانية، يوم الخميس، مقطع فيديو لزرع عبوات ناسفة على محاور التقدم المحتملة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان ثم تفجيرها في القوات.

ويظهر في المقطع رصد تسلل قوات الاحتلال بالتصوير الحراري، ثم تفجير العبوات الناسفة والتصدي للمروحيات العسكرية في أجواء المنطقة.

على صعيد آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق حزب الله نحو 190 صاروخا من لبنان عبر الحدود، يوم الخميس.

وأعلن حزب الله تصدي مقاتليه “لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود” وتنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد مواقع وقواعد وأماكن تجمع قوات الجيش والمستوطنات في شمالي إسرائيل “دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه” وردا على “الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وفيما يلي ملخص بالعمليات التي أعلن حزب الله تنفيذها يوم الخميس: