صليات صاروخية كبيرة.. ملخص عمليات حزب الله يوم الخميس (فيديو)
نشرت جماعة “حزب الله” اللبنانية، يوم الخميس، مقطع فيديو لزرع عبوات ناسفة على محاور التقدم المحتملة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان ثم تفجيرها في القوات.
ويظهر في المقطع رصد تسلل قوات الاحتلال بالتصوير الحراري، ثم تفجير العبوات الناسفة والتصدي للمروحيات العسكرية في أجواء المنطقة.
على صعيد آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق حزب الله نحو 190 صاروخا من لبنان عبر الحدود، يوم الخميس.
وأعلن حزب الله تصدي مقاتليه “لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود” وتنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد مواقع وقواعد وأماكن تجمع قوات الجيش والمستوطنات في شمالي إسرائيل “دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه” وردا على “الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.
وفيما يلي ملخص بالعمليات التي أعلن حزب الله تنفيذها يوم الخميس:
- استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة.
- استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط “موقع المرج” بصلية صاروخية.
- استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في “بيت هلل” بصلية صاروخية.
- استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في “معيان باروخ” بصلية صاروخية.
- استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في “كفرجلعادي” بصلية صاروخية.
- استهداف دبابة أثناء تقدمها إلى “رأس الناقورة” بالصواريخ الموجهة مما أدىّ إلى احتراقها وتدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.
- استهداف قوة إسرائيلية أثناء محاولتها سحب الإصابات من منطقة “رأس الناقورة” بصلية صاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
- استهداف قوة إسرائيلية أثناء محاولتها مجددًا سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية.
- استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في “كفرجلعادي” بصلية صاروخية.
- استهداف مستوطنة “كرمئيل” بصلية صاروخية.
- استهداف تحرك للجنود الإسرائيليين في “تلة المجدل” في “ميس الجبل” بصلية صاروخية.
- استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في “خلة الشنديبة”، غربي “بوابة المنارة”، بصلية صاروخية.
- استهداف قوات إسرائيلية أثناء تقدمها تجاه منطقة “الكنَيسة” بين “ميس الجبل” و”محيبيب” بصلية صاروخية.
- استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في “كفرجلعادي” بصلية صاروخية.
- استهداف منطقة “زوفولون”، شمال مدينة حيفا، بصلية صاروخية كبيرة.
- استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط “جبانة يارون” بصلية صاروخية.
- استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين جنوبي “يرؤون” بصلية صاروخية.
- استهداف قوة للجنود الإسرائيليين أثناء محاولتها للمرة الثالثة سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة “رأس الناقورة” بصلية صاروخية.
- استهداف قوة للجنود الإسرائيليين أثناء محاولتها للمرة الرابعة سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية.
- استهداف ثكنة “يفتاح” بصلية صاروخية.