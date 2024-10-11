غزة.. المقاومة تتصدى لجيش الاحتلال وتدمر آلياته وتقصف محور نتساريم

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، التصدي للاجتياح البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في شمال القطاع.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدمر ناقلة جند إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105″، وأكدت إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح غربي مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

بدورها، قالت كتائب المجاهدين، التابعة لحركة المجاهدين الفلسطينية، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة معدة مسبقًا بدبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا 4” في حي القصاصيب وسط معسكر جباليا، مؤكدة إصابتها بشكل مباشر.

وفي جباليا أيضًا، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع قوات عمر القاسم، استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا بقذائف الهاون.

من جانبها، قصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع سرايا القدس، مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في محور نتساريم شمالي المحافظة الوسطى بقذائف الهاون عيار 60 ملم.