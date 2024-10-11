قتيل ومصاب في إسرائيل جراء صواريخ أطلقت من لبنان (فيديو)

قال الإسعاف الإسرائيلي إن عاملا تايلانديا قُتل وأصيب إسرائيلي، اليوم الجمعة، جراء صواريخ أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن إسرائيليًّا أصيب بجروح خطيرة بسبب صاروخ مضاد للدروع أطلقه “حزب الله” باتجاه الجليل الأعلى.

بدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية وقوع ضحايا جراء إطلاق صواريخ من لبنان صوب “مستوطنة يرؤون” بالجليل.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة راميم بالجليل الأعلى.

ودوّت صافرات الإنذار في كريات شمونة ومارجليوت وعدة مدن ومستوطنات بشمال إسرائيلي جراء إطلاق عدة صواريخ من لبنان.

ورصدت إذاعة جيش الاحتلال، إطلاق أكثر من 20 صاروخًا من لبنان باتجاه عكا وكريات بياليك، مؤكدة سقوط أحد الصواريخ على المنطقة الصناعية في كريات؛ مما تسبب في بعض الأضرار، دون أن تكشف طبيعة هذه الأضرار.

وأظهرت مشاهد متداولة التقطها إسرائيليون لحظة سقوط صواريخ في عكا وكريات شمونة، وتصدّي القبة الحديدية لبعضها.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، إطلاق رشقة صاروخية على تجمعات ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها.

وبالتزامن مع إعلان إسرائيل عملية عسكرية في لبنان وتصعيدها العدوان والقصف على مدن لبنانية وخاصة بيروت، صعّد حزب الله من عملياته وأصبح يشنّ يوميًّا هجومًا صاروخيًّا على شمال إسرائيل، وأمس الخميس فقط نفذ 20 عملية ضد مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.