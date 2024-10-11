ميقاتي: حزب الله شريك في الحكومة وموافق على تطبيق القرار الأممي 1701

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، يوم الجمعة، إن حزب الله “شريك في الحكومة اللبنانية ويؤيد تطبيق القرار الأممي 1701”.

جاء ذلك خلال كلمته في ختام اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في العاصمة بيروت.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية طلبت من وزارة الخارجية تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وتفعيل القرار 1701.

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس/آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني بجنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

وأكد ميقاتي “التزام حكومة بيروت بتنفيذ القرار الأممي لا سيما فيما يتعلق بنشر الجيش جنوب البلاد وتعزيز حضوره على الحدود بما من شأنه أن يضمن تنفيذ ذلك القرار”.

وأضاف “الحلّ الدبلوماسي (مع إسرائيل) مطروح على الطاولة، وحزب الله شريك في الحكومة اللبنانية وهو موافق على تطبيق القرار الأممي”.

وفي سياق آخر، ندد ميقاتي بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، واصفًا بلاده بأنها “ضحية لغطرسة إسرائيلية لا تتوقف، تنتهك السيادة اللبنانية أمام أنظار العالم، مستغلة الصمت الدولي المريب تجاه مجازرها”. كما أدان الهجمات التي تستهدف قوات اليونيفيل واعتبرها “انتهاكًا صارخًا لحرمة المجتمع الدولي”.

ويأتي هذا التصريح عقب إصابة جنديين من الكتيبة السريلانكية التابعة لقوات اليونيفيل جراء استهداف دبابة إسرائيلية برج مراقبة للقوة الأممية في منطقة الناقورة بجنوب لبنان.