إسرائيل تأمر بإخلاء المزيد من القرى في جنوب لبنان وسط تزايد النزوح

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان 23 قرية في جنوب لبنان، اليوم السبت، بإخلاء منازلهم، والنزوح إلى مناطق شمالي نهر الأولي الذي يتدفق من سهل البقاع في الغرب إلى البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان نشره بمنصة إكس: “إلى سكان قرى عيتا الشعب، رامية، ياطر، قوزح، بيت ليف، حنين، رشاف، عينتا، القليلة، الحوش، نبعة، تولين، التمرية، الخيام، الخربة، كفر حمام، عرب اللويزة، جسر أبو زبلة، جبل العدس، ضهر برية جابر، كفرا، رمادية، وزبقين”.

وزعم أدرعي أن نشاط حزب الله يجبر الجيش الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات ضده.

وأضاف: “من أجل سلامتكم، يتوجب عليكم إخلاء منازلكم فورا”، محذرا من أن كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.

وتابع: “عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورا إلى شمال نهر الأولي”.

وحذر أدرعي سكان القرى الـ23 من التوجه جنوبا، وقال “أي تحرك نحو الجنوب يشكل خطرا على حياتكم”.

🟡 بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان

إلى سكان القرى التالية: عيتا الشعب, رامية, ياطر, قوزح , بيت ليف, حنين , رشاف, عينتا, القليلة, الحوش, نبعة, تولين, التمرية , الخيام, الخربة, كفر حمام, عرب اللويزة, جسر ابو زبله, جبل العدس, ضهر برية جابر, كفرا, رمادية, زبقين. إن نشاط حزب الله… pic.twitter.com/c5bQSgo2Db — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2024

1.2 مليون نازح

ومنذ أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء التوغل البري في لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أنذر أكثر من مرة سكان مبان في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها تمهيدا لاستهدافها، بدعوى وجود مستودعات أسلحة لحزب الله، وشن غارات عنيفة أوقعت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا كبيرة.

وتشير إحصاءات الحكومة اللبنانية إلى أن الهجمات الإسرائيلية المكثفة في جنوب لبنان وسهل البقاع والضاحية الجنوبية من بيروت أجبرت ما يقرب من 1.2 مليون شخص على النزوح منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم السبت إن عدد النازحين اللبنانيين الآن أكبر من عددهم خلال الحرب الكبرى السابقة بين إسرائيل وحزب الله في 2006، عندما فرّ نحو مليون شخص من منازلهم.

وأسفرت تلك الغارات حتى أمس الجمعة، عن 1411 شهيدا و3979 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح.