إسرائيل تواصل هجومها على شمال قطاع غزة وتنذر بإخلاء مناطق جديدة (فيديو)

استشهد 24 فلسطينيا وأصيب نحو 90 آخرين، منذ مساء الجمعة حتى صباح السبت، جراء قصف إسرائيلي، استهدف تجمعا للمواطنين بغزة، ومربعا سكنيا من 4 منازل في بلدة جباليا شمالي القطاع.

وأوضح جهاز الدفاع المدني، في بيان عبر منصة تلغرام، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منازل عدة تعود لعائلات دردونة، وجنيد، وعساف، وعزام في منطقة جباليا البلد، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وتشهد جباليا هجوما بريا وأعمال إبادة جماعية لليوم السابع على التوالي وكثف جيش الاحتلال قصفه المدفعي الليلة الماضية على جباليا وأطراف شمال مدينة غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر النيران على منازل المواطنين وكل من يتحرك في الشوارع.

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطينيان اثنان في قصف إسرائيلي استهدفهما قرب ميناء الصيادين غربي المدينة.

إنذار بالإخلاء

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيين يقطنون بمناطق واسعة في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم قسرا، بهدف توسيع عدوانه العسكري الذي بدأه في 6 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان بحسابه على منصة إكس: إلى سكان غزة إلى المتواجدين في منطقة D5 جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات وسيواصل ذلك ولفترة طويلة.

وتشمل المناطق التي حددها جيش الاحتلال جباليا شمالي قطاع غزة، وصولا إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة وهي مناطق الصفطاوي وشارع أحمد ياسين، وأجزاء من حي الشيخ رضوان.

عقب ذلك قام جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت بتنفيذ عمليات نسف واسعة للمنازل في حي الصفطاوي والتوام شمالي قطاع غزة.

رسالة هامة إلى سكان #غزة ‼️ 🔴 إلى المتواجدين في منطقة D5

جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية وسيواصل ذلك ولفترة طويلة. المنطقة المحددة بما فيها المآوي الموجودة فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة.

يجب اخلاء المنطقة فورًا عبر شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية. pic.twitter.com/ctOCWjyVc8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2024

هجوم بري

ولليوم السابع على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

وفي 6 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في جباليا بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية شمالي القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

وأعلنت وزراة الصحة في قطاع غزة في بيان أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 49 شهيدا و 219 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 42,175 شهيدا و 98,336 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.