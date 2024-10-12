إيران تحظر أجهزة النداء واللاسلكي على رحلاتها الجوية بعد تفجيرات لبنان

حظرت إيران استخدام أجهزة النداء واللاسلكي على جميع الرحلات الجوية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت، بعد أسابيع من تفجيرات دامية طالت هذه الأجهزة في لبنان واتُّهمت إسرائيل بالمسؤولية عنها.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “ايسنا” عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو قوله “يمنع دخول أي جهاز اتصال إلكتروني باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة الطائرة سواء كان برفقة ركاب أو شحنة غير مصحوبة”.

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من 3 أسابيع من تفجير أجهزة نداء واتصال يستخدمها عناصر حزب الله اللبناني في لبنان، أدى إلى مقتل 39 شخصا على الأقل، كما أصيب نحو 3 آلاف شخص آخرين بينهم السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني بهذا الهجوم الذي حمّلت إيران وحزب الله إسرائيل المسؤولية عنه.

إجراءات مماثلة

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حظرت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي أيضا استخدام أجهزة النداء واللاسلكي على متن طائراتها.

وارتفعت حدة التوترات الإقليمية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأوقفت العديد من شركات الطيران في الأسابيع الأخيرة رحلاتها إلى إيران في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري.

وأطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل ردًّا على اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وتعهدت إسرائيل منذ ذلك الحين بردّ “قاتل ودقيق ومفاجئ”، وفق وزير دفاعها يوآف غالانت.