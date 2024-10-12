إيران ترسل قمرين اصطناعيين لروسيا وسط قلق أمريكي

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، أن إيران أرسلت قمرين اصطناعيين منتجين محليا إلى روسيا لإطلاقهما في الفضاء بواسطة مركبة فضاء روسية.

وقالت تسنيم إن تطوير القمر الاصطناعي (كوثر)، الذي يمكنه التقاط صور عالية الدقة، و(هدهد)، وهو قمر اصطناعي صغير للاتصالات، هو أول جهد كبير لقطاع الفضاء الخاص في إيران.

وكانت روسيا أرسلت قمرين اصطناعيين إيرانيين إلى الفضاء في فبراير/شباط، كما نفذت في سبتمبر/أيلول المنصرم ثاني عملية إطلاق قمر اصطناعي لها هذا العام باستخدام صاروخ من تصنيع الحرس الثوري.

وسبق وعبّر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء التعاون بين إيران وروسيا في مجال الفضاء خشية ألا يساعد القمر روسيا في حربها في أوكرانيا فحسب، وإنما في مراقبة أهداف عسكرية محتملة في إسرائيل والشرق الأوسط ككل.

وجاء الإطلاق في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة ودول أوروبية طهران بنقل صواريخ باليستية إلى روسيا يمكن استخدامها في حربها مع أوكرانيا، وهو ما تنفيه إيران.

ويرى الجيش الأمريكي أن التكنولوجيا الباليستية بعيدة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في المدار يمكن أن تسمح لطهران بإطلاق أسلحة بعيدة المدى قد تتضمن رؤوسا حربية نووية.

وتمتلك طهران أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، وأطلقت بالفعل عددا من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء لجمع البيانات بشأن الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة.

كما يأتي الإطلاق في وقت تتأهب فيه إيران لهجوم إسرائيلي تعتبره تل أبيب ردًا على الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنته عليها طهران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.