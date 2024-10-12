القسام تفجر عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية شرق رفح (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أنها فجرت عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية هندسية بمنطقة الريان شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

ونشرت الكتائب مقطعا مصورا عبر قناتها على تليغرام للتفجير الذي وقع يوم الخميس الماضي، ويظهر فيه استهداف جنود الاحتلال، وصور لنقل القتلى والجرحى منهم بعد التفجير.

وفي بيان آخر، قالت الكتائب “تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديًّا صهيونيًّا خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا شمال القطاع”.

استهداف 5 آليات عسكرية

كما أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” قرب محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

واستهدفت القسام دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105” في منطقة التوام شمال مدينة غزة.

وأشارت القسام في بيان اليوم إلى أن مقاتليها استهدفوا أيضا دبابتين من نوع ميركافا وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذائف “الياسين 105” في حي الجنينة شرق مدينة رفح بجنوب القطاع.

وأضاف البيان أنه تم رصد الطيران المروحي الإسرائيلي وهو يقوم بعملية الإجلاء.

الاحتلال يعترف

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابط وجنديين شمالي قطاع غزة جراء انفجار عبوة ناسفة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية إعلان الجيش عن سقوط ضابط وجنديين خلال القتال في شمال قطاع غزة، وهم الميجر احتياط نتنْئيل هِرشكوفيتس وعمره 37 عامًا من القدس، والمساعد أول احتياط أوري بورنشتاين وعمره 32 عامًا من موريشت، والمساعد أول احتياط تسفي مارانْتس وعمره 32 عامًا من مستوطنة بني آدم.

وأفادت الهيئة أن القتلى الثلاثة سقطوا جراء تفجير عبوة ناسفة لدى مرور قافلة عسكرية على الطريق المؤدي من شمال قطاع غزة إلى رفح.