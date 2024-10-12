“المقاومة الإسلامية في العراق” تهاجم “هدفا حيويا” في الجولان المحتل بطائرة مسيرة (فيديو)

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا في الجولان المحتل، اليوم السبت.

وعبر منصتها على “تلغرام” بثت المقاومة مشاهد لتنفيذ العملية التي أظهرت انطلاق طائرة مسيرة باتجاه هدف حيوي في الجولان المحتل، وَفق ما جاء بالفيديو.

وقالت المقاومة في بيان لها إن ضرباتها تأتي “استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”، وأكدت “استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وبوقت سابق اليوم، أكدت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها هاجمت هدفين في أم الرشراش “إيلات” المحتلة، بواسطة الطيران المسير”.

وبالتزامن، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “رصد هدفا جويا مشبوها فوق البحر الأحمر كان متجها نحو إسرائيل من دون اختراق أجوائها”.

وأضاف في بيان “الحدث انتهى، الهدف لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، المراقبة الجوية كانت دقيقة ولم يحدث أي خرق للمجال الجوي”.