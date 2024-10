اليونيفيل تعلن إصابة أحد جنودها في جنوبي لبنان وتحذر من “آثار كارثية”

أعلنت قوات حفظ السلام الأممية “اليونيفيل” إصابة أحد جنودها، اليوم السبت، بطلق ناري “مجهول المصدر”، الليلة الماضية قرب مقرها الرئيسي في بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

وقالت “اليونيفيل” في بيان إن الجندي المصاب خضع لعملية جراحية في مستشفى البعثة في الناقورة لإزالة الرصاصة، وحالته الصحية مستقرة حاليا.

وأعلنت القوة الأممية إلحاق أضرار جسيمة بمبانيها في بلدة رامية جنوبي لبنان، ليلة أمس، جراء قصف إسرائيلي في محيطها.

وذكّرت قوة اليونيفيل “جميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها، بما في ذلك تجنب الأنشطة القتالية بالقرب من مواقعنا”.

Statement:



Last night, a peacekeeper at UNIFIL’s headquarters in Naqoura was hit by gunfire due to ongoing military activity nearby. He underwent surgery at our Naqoura hospital to remove the bullet and is currently stable. We do not yet know the origin of the fire.

— UNIFIL (@UNIFIL_) October 12, 2024