تحت تهديد السلاح.. مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في الضفة الغربية المحتلة (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

ورغم تكرر المشهد في كل موسم لقطف الزيتون، إلا أن هذه الفترة تحديدا تشهد سلسلة اعتداءات وحشية بحق المواطنين، تصل إلى حد إطلاق الرصاص المباشر عليهم.

يأتي ذلك في استغلال واضح لحالة الانشغال في ظل التطورات المتلاحقة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

ففي سلفيت، كسر مستوطنون صباح اليوم نحو 7 أشجار زيتون، تزيد أعمارها عن 20 عاما، في منطقة الواد شمال قرية ياسوف شرق سلفيت.

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مليشيات المستوطنين تهاجم المزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون في بلدة ترمسعيا شمال رام الله. pic.twitter.com/2HsoYaFOYx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 12, 2024

تحت تهديد السلاح

وفي نابلس، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قاطفي الزيتون في قرية جالود وبلدة قصرة جنوب نابلس، وأجبروهم على ترك أراضيهم، تحت تهديد السلاح.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون مسلحون قاطفي الزيتون في قريتي المغير وترمسعيا شمال شرق رام الله.

واعتدى المستعمرون على قاطفي الزيتون في أكثر من منطقة في المغير، خاصة منطقة السهل (مرج الذهب)، ومنطقة الحجار، والرفيد، في محاولة لمنعهم من قطف الزيتون، ولكن الأهالي أجبروهم على الفرار من المكان.

وفي ترمسعيا، اعتدى عشرات المستوطنين على قاطفي الزيتون، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم في منطقة الدلجة شرق القرية.