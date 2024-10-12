حزب الله يعلن قصف مصنع متفجرات إسرائيلي قرب حيفا بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أنه استهدف بمجموعة من الصواريخ مصنعًا للمواد المتفجرة في جنوب مدينة حيفا بشمال إسرائيل.

وقال الحزب في بيان عبر قناته على تليغرام “قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح يوم السبت 12-10-2024 قاعدة (7200) جنوب مدينة حيفا ‏مستهدفين مصنع المواد المتفجرة فيها ‏بصلية من الصواريخ النوعية”.

وأشار البيان إلى أن القصف جاء “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وأكد البيان أن “المقاومة الإسلامية ستبقى ‏جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الأبي والمظلوم”.

يذكر أن إسرائيل وسعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان، بشن غارات جوية غير مسبوقة على جنوبه وعلى العاصمة بيروت، وتوغل بري في الجنوب.

وأسفرت تلك الغارات حتى أمس الجمعة، عن 1411 شهيدا و3979 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية فيها تعتيما صارما على معظم الخسائر.