“خسائر فادحة”.. عملية مشتركة بين سرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى في جباليا (فيديو)

نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية مشتركة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وبثت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، اليوم السبت، مشاهد قالت إنها لاستهداف تجمع لآليات وقوات الاحتلال في محيط الإدارة المدنية شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك بقذائف الهاون.

وأشارت إلى أن العملية جاءت بالاشتراك مع سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- وقوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وأظهرت المشاهد وضع المقاتلين صورة لحسن نصر الله قبل البدء في إطلاق قذائف الهاون.

وفي بيان منفصل، قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، إن مقاتليها استهدفوا، السبت، موقع (كيسوفيم) العسكري جنوبي شرق المحافظة الوسطى برشقة صاروخية، مشيرة إلى أن العملية تأتي “ردًا على جرائم الاحتلال ودفاعًا عن شعبينا الفلسطيني واللبناني”.

عمر القاسم

نشرت قوات الشهيد عمر القاسم بيانًا أكدت فيه مواصلة مقاتليها التصدي للقوات الإسرائيلية في مدينة جباليا ومخيمها، عبر اشتباكات من “المسافة صفر”، مؤكدة نجاح مقاتليها في عرقلة تقدم الآليات الإسرائيلية وإلحاق “خسائر فادحة” في بعض الآليات.

وأعلنت عن تنفيذ قواتها بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين قصف تحركات لقوات الاحتلال في محيط مقبرة الفالوجة، غرب مخيم جباليا، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقصفت وحدة المدفعية في “قوات الشهيد عمر القاسم” -بالاشتراك مع مقاتلي ألوية الناصر صلاح الدين- قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مقبرة الفالوجة، غرب مخيم جباليا بقذائف الهاونات من العيار الثقيل وألحقت بها أضرارا.

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين، السبت، إنها قصفت موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في محور نتساريم بصاروخ من طراز 107.