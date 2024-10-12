شاهد: القبة الحديدية تفشل في التصدي لصواريخ أطلقها حزب الله والاحتلال يرصد عبور 320 صاروخًا

اندلعت حرائق في شمال إسرائيل صباح اليوم السبت، جراء صواريخ أطلقت من لبنان تجاه مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.

وأظهرت مشاهد متداولة لحظة سقوط عدد من الصواريخ في إسرائيل، فيما وثقت مشاهد أخرى اندلاع حرائق في عكا ومناطق أخرى.

وأفاد مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بإصابة إسرائيلييْن جراء صواريخ أطلق من لبنان، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل حول الواقعة.

ورصد الجيش الإسرائيلي، السبت، عبور نحو 320 قذيفة من لبنان تجاه خليج حيفا ومدن أخرى بالجليل الأعلى شمالا، وتحدث عن اعتراض بعضها وسقوط عدد منها بالمنطقة.

وجاء البيان، بعد سلسلة من دوي صفارات الإنذار في عكا وخليج حيفا والعديد من المستوطنات بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.

ومنذ صباح السبت، أطلق حزب الله اللبناني رشقات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بدءا من كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان وصولا إلى حيفا ومحيطها، التي تبعد عن الحدود اللبنانية 55 كيلومترًا.

وأعلن الحزب في بيان أنه قصف قاعدة زوفولون الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمال حيفا برشقة صاروخية، وتجمعا لجنود في مستوطنة مسكفعام بقذائف مدفعية.

وقال في بيان ثان إن مقاتليه “شنوا هجوما جويا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضيّة على قاعدة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر غرب مدينة حيفا وأصابت أهدافها بدقة”.

وبالتزامن مع إعلان إسرائيل عملية عسكرية في لبنان وتصعيدها العدوان والقصف على مدن لبنانية وخاصة بيروت، صعّد حزب الله وأصبح يوميًا ينفذ ما لا يقل عن 20 عملية ضد إسرائيل، ما بين رشقات صاروخية وأسراب من المسيرات وصواريخ موجهة.