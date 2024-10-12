شاهد: عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات إسرائيلية على جبل لبنان

استشهد 9 لبنانيين وأصيب 28، اليوم السبت، جراء شن إسرائيل غارتين إسرائيليتين على محافظة جبل لبنان وسط البلاد.

استهدفت الغارة الإسرائيلية الأولى شقة في بناء سكني ببلدة برجا التابعة لقضاء الشوف، وهو الاستهداف الإسرائيلي الأول لهذه البلدة منذ بدء العدوان.

وكان يسكن المنزل نازحون من جنوبي لبنان، حسب وسائل إعلام لبنانية.

واستهدفت الغارة الثانية منزلا لأحد المواطنين ببلدة المعيصرة في قضاء كسروان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية عبر بيان إن الغارة على برجا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، دون توضيح مدى خطورة الإصابات.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن الغارة على المعيصرة أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين، دون تقديم تفاصيل بشأن مدى خطورة الإصابات.

في السياق، شنت إسرائيل غارة جوية على بلدة دير بللا في جرود البترون شمالي لبنان، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى نقلهم الدفاع المدني إلى إحدى المستشفيات، فيما تواصل عملية البحث على ضحايا آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى ألفين و255 شهيدًا و10 آلاف و524 جريحا.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل من عملياتها العسكرية على لبنان، وخاصة العاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.