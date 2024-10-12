عائلات الأسرى تغلق شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب لإبرام صفقة تبادل مع حماس (فيديو)

أغلق أهالي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، مقطعا من شارع أيالون الرئيس وسط مدينة تل أبيب وأشعلوا النيران، مطالبين بإبرام صفقة تبادل مع حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن المتظاهرين طالبوا الحكومة بالتحرك الفوري لإطلاق سراح أبنائهم.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل أسماء 101 إسرائيلي أسرى في قطاع غزة، داعين السلطات لاتخاذ خطوات عاجلة لإعادتهم.

وقالت صحيفة هآرتس إن الشرطة اعتقلت 5 متظاهرين بعد اغلاقهم شارع آيالون في تل ابيب.

ويتهم أهالي الأسرى، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـالتخلي عن ذويهم من أجل الحفاظ على منصبه السياسي، ويعبرون عن استيائهم من عدم إعطاء الأولوية لقضية أبنائهم في الأجندة الحكومية.

وتقدر تل أبيب وجود 101 أسير في غزة من أصل 239 إسرائيليا تم أسرهم في ذلك الهجوم، وجرى لاحقا مبادلة عشرات منهم خلال هدنة مؤقتة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية.