مجزرة جديدة للاحتلال في جباليا خلّفت عشرات الشهداء والجرحى (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 20 فلسطينيًا وإصابة آخرين، مساء الجمعة، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن مستشفى المعمداني استقبل جثامين 20 شهيدًا بينهم “أشلاء أطفال”، وعددًا من الإصابات جراء القصف.

وقال متحدث جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل: “المربع السكني المستهدف في منطقة جباليا البلد يحتوي على 4 منازل وجميعها مأهول بالسكان تم انتشال شهداء بينهم أطفال ونساء”.

وأضاف في بيان أنه تم تسجيل إصابة أكثر من 30 فلسطينيًا وحوالي 14 آخرين مفقودين تحت الأنقاض.

وكان بصل قد قال في بيان أولي بسقوط شهداء وعشرات الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي بحق عائلات دردونة وجنيد وعساف وعزام في منطقة جباليا البلد.

وقال مسعفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنهم نقلوا شهداء وإصابات عدة إلى مستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في مدينة غزة، بعد القصف.

المتحدث باسم الدفاع المدني في #غزة: 12 شهيدا و 30 مصابا جراء استهداف إسرائيلي لمباني عدة شمال غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/mvXc96b9ae — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 11, 2024

وانتحب أحد المواطنين بجوار طفلة (3 شهور) استشهدت جراء القصف، قائلًا: “هذه الطفلة عانت من نقص الحليب ومن نقص الحفاظات ونقص التغذية، والله اصطفاها شهيدة اليوم، كي تنام بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل في نتنياهو”.

وأضاف: “الاحتلال يحاول تهجيرنا من شمال غزة لكننا لن نرحل من هنا، إلا إلى جنان الخلد بإذن الله”.

وتابع: “اللهم انتقم من بني صهيون، عائلات بأكملها تباد من دون ذنب”.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الكحلوت قرب مفرق “السنافور” في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال مسعفون إنهم نقلوا إصابات عدة إلى مستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في مدينة غزة، بعد قصف منزل في حي التفاح.