نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

أعلنت حكومة نيكاراغوا قطع كافة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وذكر بيان صادر عن حكومة نيكاراغوا، الجمعة، أنه عقب القرار الذي اتخذه البرلمان بالإجماع، تم قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقال البيان: إن نيكاراغوا ستظل دائما متضامنة مع الشعب الفلسطيني وحكومته اللذين يتعرضان للتدمير والهمجية، وإن نيكاراغوا قررت قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة الإسرائيلية، التزاما بالقانون الدولي والاتفاقيات التي تحكم العلاقات المدنية بين الدول.

وأضاف البيان: ندين الإبادة الجماعية المتواصلة والاحتلال والعدوان المستمر على حياة وكرامة الشعب الفلسطيني. وينفذ هذا الهجوم الآن ضد الشعب اللبناني.

وأشار إلى أن إسرائيل تهدد سوريا واليمن وإيران، وتعرض السلام الإقليمي والعالمي للخطر.

ولفت البيان إلى أن برلمان نيكاراغوا أدان سياسات إسرائيل المتمثلة في الإبادة الجماعية والقمع والكراهية الشديدة اتجاه فلسطين.

وكان برلمان نيكاراغوا قد اعتمد قرارًا يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تتزامن مع الذكرى الأولى لبدء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، واعتبر حكومة إسرائيل عدوة للإنسانية ودعا رئيس البلاد دانييل أورتيغا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

📌أعلنت حكومة #نيكاراغوا مساء أمس الجمعة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، احتجاجًا على “الإبادة الجماعية الوحشية” التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. 📌وأوضحت في بيان أن القرار جاء ردًا على استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وامتداد الصراع… pic.twitter.com/mRcVNO65wo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2024

نيكاراغوا ومحكمة العدل الدولية

في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت نيكاراغوا أنها تعتزم الانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية بسبب حربها على قطاع غزة التي تشنها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت نيكاراغوا في طلبها إن إسرائيل “انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”، ودعت إلى “وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم”.

وفي 8 فبراير/شباط الماضي، طلبت نيكاراغوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وفق ما أعلنته محكمة العدل الدولية.

وقالت المحكمة في بيان إن نيكاراغوا ذكرت في طلبها أن لديها “مصالح ذات طبيعة قانونية، تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف”.

وأضاف البيان أن نيكاراغوا قالت إن قرارها ينبع من “الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه”.