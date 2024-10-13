“أنا بطلع من هون للقبر”.. غزيون يتمسكون بالبقاء في شمالي القطاع ويرفضون النزوح (فيديو)

أعلن العديد من سكان شمال قطاع غزة تمسكهم بالبقاء في بيوتهم، ورفضهم النزوح إلى جنوب القطاع، رغم حملة الإبادة المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي والحصار المطبق على مدن الشمال، مع مرور عام على الحرب الإسرائيلية على القطاع.

رائد حمودة، فلسطيني خمسيني أعلن تمسكه بالبقاء في بيته حتى الموت، وأضاف: “اللي بالشمال ميت واللي بالجنوب ميت، فأنا أفضل لإلي إني أضل ببيتي وأموت فيه، وهيهم بمستشفى كمال عدوان رغم إنهم محاصرين من دبابات الاحتلال، برضه هم رافضين ينزحوا للجنوب”.

خالد عساف، مواطن في شمال القطاع، فقد يده بسبب استهداف مدفعية الاحتلال، قال للجزيرة مباشر: “إيدي انبترت من قصف المدفعية، بس مش رح أستسلم ولا أنزح للجنوب، أنا بدي أطلع من جباليا، المكان اللي انولدت فيه، إلى القبر”.

وأشار خالد إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطن في غزة، قائلا: “الشمال والجنوب نفس الوضع، ولا يوجد أمان للاحتلال في أي مكان، بل النازحين بالجنوب عندهم صعوبات بإيجاد مكان ينزحوا فيه، وبصعوبة بيقضوا حاجتهم”.

محمود، شاب من شمال قطاع غزة، تحدث عن صمود الأهالي رغم كل ما عاشوه في الشمال، قائلا: “كل أنواع التعذيب وكل أنواع حرب الإبادة، عملوها فينا، لكن احنا ما بنسيب أرضنا، وهذا الشمال قصة لن تنتهي، إحنا صامدين إلى أن تشرب هذه الأرض من دمنا، رح نضل متجذرين فيها”.

وأضاف “احنا انولدنا هون وتربينا في هذه المنطقة، ورح نموت ونندفن في نفس المنطقة”.

محمد مهدي، الأخ الأكبر بين أشقائه، قال إنه يعاني في تحصيل المستلزمات الأساسية لهم ويعرض نفسه للخطر: “في أحد الأيام نزلت أدور على مياه للشرب، وكانت قوات الاحتلال متوغلين في الشارع المجاور، لكن احنا ما عنا خيار آخر، رح نضل بالشمال وبدنا نعيش”.

بدروه، قال أحمد مهاني “الجنوب ما هي أرضنا ولا أرض أجدادنا، هذه الشجاعية هي أرضي، ورغم دمارها أنا باق فيها”.

عائشة العطار قالت إنها تضحي يوميًا لأجل البقاء بالشمال، وأضافت: “رغم أن إخوتي شهداء، وقدمت ابني شهيد، لكن احنا صامدين، ورح نضل ندوس على رأس الاحتلال لآخر نفّس من أنفاسنا، واحنا راضيين بحكم ربنا علينا”.