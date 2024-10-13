إصابة عشرات الإسرائيليين بعضهم “بحالة حرجة للغاية” جراء سقوط مسيرة في حيفا (فيديو)

أصيب 40 إسرائيليًا، اليوم الأحد، بينهم 4 في “حالة حرجة للغاية”، جراء سقوط طائرة بدون طيار في منطقة بنيامينا بحيفا شمالي إسرائيل.

وفي وقت لاحق، نقلت القناة 11 الإسرائيلية عن الإسعاف، أن عددا من الحالات في وضع ميؤوس منه.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال إجراء القوات الجوية تحقيقًا في سبب عدم تفعيل التحذير بشأن اقتحام طائرة بدون طيار.

وأظهرت مشاهد متداولة هلع الإسرائيليين في موقع الحادث، ووجودا كثيفا لسيارات الإسعاف.