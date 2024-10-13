إصابة عشرات الإسرائيليين بعضهم “بحالة حرجة للغاية” جراء سقوط مسيرة في حيفا (فيديو)

أصيب 67 إسرائيليًا، اليوم الأحد، بينهم 4 في “حالة حرجة للغاية”، جراء سقوط طائرة بدون طيار في منطقة بنيامينا بحيفا شمالي إسرائيل.

وفي وقت لاحق، نقلت القناة 11 الإسرائيلية عن الإسعاف، أن عددا من الحالات في وضع ميؤوس منه.

وقال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة، إن الحزب هاجم معسكرا تابعا للواء غولاني في بنيامينا بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وأضاف المصدر أن “إمكانات المقاومة لا تزال قوية وقادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي”.

وأصدر حزب الله بيانا أكد فيه الهجوم على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا، وذلك “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصًا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية”.

وأضاف البيان: “إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو”.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال إجراء القوات الجوية تحقيقًا في سبب عدم تفعيل التحذير بشأن اقتحام طائرة بدون طيار.

وأظهرت مشاهد متداولة هلع الإسرائيليين في موقع الحادث، ووجودا كثيفا لسيارات الإسعاف.