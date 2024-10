إغلاق 5 مستشفيات و100 مركز.. خطر يهدد منظومة لبنان الصحية إثر التصعيد الإسرائيلي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، أن العدوان الإسرائيلي تسبب في إغلاق 5 مشافي و100 مركز للرعاية الصحية بلبنان، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل على قطاع الصحة في لبنان، والذي تجرمه العديد من الاتفاقيات الدولية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان عبر منصة إكس “من بين 207 مراكز رعاية صحية أولية في مناطق النزاع بلبنان، تم إغلاق 100 مركز بسبب تصاعد العنف، كما تم إغلاق 5 مستشفيات نتيجة الأضرار الهيكلية الناجمة عن الهجمات”.

وشدد غيبريسوس، على ضرورة وقف الهجمات على العاملين في القطاع الصحي اللبناني، التي تسببت في مقتل ما يقارب 100 شخص.

واستطرد “عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي في ازدياد، ونظام الرعاية الصحية في لبنان يكافح لمواجهة الوضع بسبب محدودية الموارد البشرية والمادية”.

ودعا غيبريسوس إلى توفير الحماية العاجلة للمرضى والعاملين في الرعاية الصحية بلبنان.

Out of 207 primary health care centres in conflict areas in #Lebanon, 100 are now closed due to the escalation of violence.

5 hospitals have shut as a result of structural damage following attacks.

The attacks on health workers and facilities, which have caused almost 100… pic.twitter.com/HhhgTFQ0ut

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 12, 2024