إن بي سي: إسرائيل حددت أهدافا لضرب إيران وردّها قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران

ذكرت شبكة “إن بي سي” التلفزيونية، أمس السبت، أن مسؤولين أمريكيين عبروا عن اعتقادهم أن إسرائيل حددت أهدافًا في ردها على الهجوم الإيراني الأخير.

وقال التقرير نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم يذكر أسماءهم، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال، مضيفًا أن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية وموعد الرد.

الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران

وذكر التقرير نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران الحالية.

وقالت إسرائيل مرارًا وتكرارًا إنها سترد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، والذي جاء ردًا على الضربات الإسرائيلية في لبنان وغزة واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

أهداف عسكرية

في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن هناك توقعات متزايدة بأن إسرائيل سترد بضرب أهداف إيرانية تم تعريفها كأهداف عسكرية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن هناك خلافات في الرأي بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بأهداف الضربة وتوقيتها. لكن المصادر أشارت إلى أن الطرفين يواصلان التنسيق الكامل استعدادًا للرد.

ولم يحصل وزير الدفاع غالانت بعد على الضوء الأخضر من نتنياهو للذهاب إلى واشنطن. ولم تحصل هذه الرحلة بعد على موافقة مجلس الوزراء، وهو الشرط الذي وضعه نتنياهو أمام غالانت للتوجه إلى الولايات المتحدة.

في هذه الأثناء، تتواصل المحاولات خلف الكواليس لدفع الاتصالات للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، بحسب هيئة البث، وقد التقى مسؤولون إسرائيليون كبار مؤخرًا مع الوسطاء من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام. ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم.

وقالت ثلاثة مصادر إسرائيلية وأجنبية إن زعيم حماس يحيى السنوار لم يقدم رده بعد فيما يتعلق بالمفاوضات، وهل هو معني بها في الوقت الحالي، حيث لم تهاجم إسرائيل إيران بعد، وهي منغمسة في الحرب والقتال في لبنان.

ووافقت الولايات المتحدة من حيث المبدأ على تزويد إسرائيل ببطارية نظام دفاع جوي من نوع “ثاد” لاعتراض الصواريخ الباليستية والتهديدات الجوية، لكن لا يوجد تقدير لموعد وصول البطارية إلى إسرائيل.