إيران ترد على ادعاءات المشاركة في التخطيط لـ”طوفان الأقصى”

رفضت ممثلية إيران في الأمم المتحدة “ادعاءات وافتراءات” ربط عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى)، التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بطهران واعتبرتها أنها فاقدة للمصداقية.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن ممثلية إيران، السبت، ردًا على أسئلة صحيفتي “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” حول حصول إسرائيل على وثائق تتعلق بعلم إيران بعملية 7 أكتوبر.

رفض ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في #الأمم_المتحدة ادعاءات وافتراءات ربط عملية 7 أكتوبر 2023 (#طوفان_الأقصى) التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة #حماس بإيران واعتبرها أنها فاقدة للمصداقية.https://t.co/SKIBIHA4bE pic.twitter.com/cMpJDXA6vg — وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) October 12, 2024

“كيان إجرامي كذاب”

وقالت ممثلية إيران “إنه في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو حماس المقيمون في الدوحة أنه لم يكن لديهم علم بهذه العملية وأن تصميم العملية المذكورة وقرارها وإدارتها كانت مسؤولية (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة حماس في غزة فحسب، فإن أي ادعاء يربط هذه العملية بإيران أو حزب الله، سواء كان جزئيًا أو كليًا، ليس له أي مصداقية ويعتبر افتراء وفبركة لوثائق”.

وأضافت “إننا نعتبر الكيان الإسرائيلي كيانًا إجراميًا ومناهضًا للبشرية وكذابًا، ولا نعير قيمة لأوهامه”، وتابعت “لديهم تاريخ طويل في نشر الأكاذيب وفبركة الوثائق المزيفة والحرب النفسية الخادعة”.

في أعقاب بث الأكاذيب وفبركة الوثائق المزيفة وإدعاءات الكيان الصهيوني بأن حركة #حماس طلبت 500 مليون دولار من #إيران، قالت ممثلية إيران في #الأمم_المتحدة: أننا نعتبر الكيان الإسرائيلي كيانًا إجراميًا ومناهضا للبشرية وكذابًا، ولا نعير قيمة لأوهامه.https://t.co/BODJjC5sVh pic.twitter.com/qWQreCmJgn — وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) October 13, 2024

والسبت، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن محاضر اجتماعات حماس السرية، التي زعم الجيش الإسرائيلي أنه استولى عليها، واطلعت عليها الصحيفة الأمريكية، قدّمت سجلًا مفصلًا للتخطيط لهجوم السابع من أكتوبر.

وأشارت إلى إصرار يحيى سنوار، رئيس المكتب السياسي الحالي لحماس، على إقناع إيران وحزب الله، بالانضمام إلى العملية أو على الأقل الالتزام بقتال أوسع مع إسرائيل إذا قامت حماس بهجوم مفاجئ عبر الحدود، بحسب ادعاء الصحيفة.

وفي صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت حماس بدء معركتها الكبرى ضد الاحتلال، بمشاركة بقية الفصائل الفلسطينية، وذلك ردًا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ومساء ذلك اليوم ذاته، بدأ جيش الاحتلال حربًا مدمّرة على قطاع غزة المحاصَر، خلّفت أكثر من 42 ألف شهيد وما يزيد عن 98 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى تشريد مئات الآلاف.