استشهاد معتقل من بيت لحم في “ظروف غامضة” داخل مستشفى إسرائيلي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد الأسير محمد منير موسى (37 عامًا) من بيت لحم، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي يوم الجمعة.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إن الأسير موسى، معتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 20 إبريل/نيسان 2023 وكان يقبع في سجن (ريمون) قبل نقله إلى المستشفى، وهو متزوج وأب لـ3 أطفال بنات، أصغرهن تبلغ من العمر 3 سنوات.

وأضاف البيان أن الأسير موسى وقبل اعتقاله “كان يعاني من السكري، وحتّى اللحظة لا تتوفر معلومات حول ظروف استشهاده”.

41 شهيدًا في صفوف الأسرى منذ بدء الطوفان

وأكد البيان أنّ جرائم الاحتلال الممنهجة بما فيها من جرائم تعذيب، وجرائم طبيّة، وجرائم تجويع، شكّلت الأسباب المركزية لاستشهاد 40 أسيرًا ومعتقلًا بعد تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يُضاف لهم الشهيد موسى ليرتفع العدد إلى 41.

وتابع البيان “إنّ الاحتلال الإسرائيليّ ومنذ بدء حرب الإبادة، مارس جرائم ممنهجة -غير مسبوقة- بمستواها وكثافتها تاريخيًا، ويواصل ممارسة هذه الجرائم بشكل لحظي في سجونه ومعسكراته بهدف قتل و تصفية الأسرى بأوامر سياسية ومن أعلى هرم في منظومة الاحتلال”.

جرائم مروعة ومرعبة

وأشارت الهيئة والنادي، إلى أنّ استمرار منظومة الاحتلال بجرائمها التي وصلت إلى الذروة منذ بدء حرب الإبادة، ستؤدي حتمًا إلى استشهاد مزيد من الأسرى.

وذكرت الهيئة والنادي، أنّ أكثر من 10100 من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، إلى جانب المئات من معتقلي غزة في معسكرات الجيش الإسرائيلي، يواجهون جرائم مروعة ومرعبة، تمس حياتهم على مدار الساعة.

يذكر أن عدد الشهداء المعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر المعلن عنهم ارتفع إلى 41 بينهم 24 شهيدًا من غزة، إلى جانب عشرات الشهداء من معتقلي غزة ممن يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وهذا العدد من الشهداء هو الأعلى تاريخيًا مقارنة مع سنوات سابقة استُشهد خلالها العديد من الأسرى.

ومع استشهاد الأسير موسى، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى 278.