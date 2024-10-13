بطائرة الزواري الانتحارية.. القسام تستهدف دورية استطلاع إسرائيلية شرقي خان يونس (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد أنها استهدفت دورية استطلاع إسرائيلية بطائرة الزواري “الانتحارية” شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

ونشرت الكتائب مقطعا مصورا عبر قناتها على تلغرام للاستهداف الذي وقع يوم الخميس الماضي، ويظهر فيه استهداف جيبين عسكريين وجنود الاحتلال.

وحسب المقطع المصور فإن الهدف كان دورية اىستطلاع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قوامها عربتا جيب عسكريتين و4 جنود.

واستخدمت كتائب القسام طائرة الزواري الانتحارية من نوع “عقاب”.

ويظهر المقطع قيام جنود القسام بتجهيز الطائرة للمهمة، وعملية رصد لجنود الاحتلال ومن ثم إطلاق الطائرة نحو الهدف وإصابته وسط تكبير رجال المقاومة.