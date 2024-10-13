بعد 373 يوما من الحرب.. سرايا القدس تقصف سديروت ومقر قيادة لجيش الاحتلال (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، فضلًا عن قصف مواقع عسكرية ومستوطنات خارج القطاع.

ونشرت سرايا القدس، اليوم الأحد، مشاهد قالت إنها لإطلاق رشقة صاروخية على مدينة سديروت، شمال غربي قطاع غزة.

وبيّنت المشاهد تجهيز المقاتلين لمنصات إطلاق الصواريخ، وقال أحدهم الرشقة تأتي ردًا على توغل جيش الاحتلال في مدينة جباليا شمالي القطاع، وتوعد إسرائيل بمواصلة المقاومة حتى “لو أغلقتم عنا كل الطرق”.

كما تضمنت المشاهد إطلاق مقاتلي سرايا القدس قذائف الهاون على مقر للتحكم والسيطرة لجيش الاحتلال في جحر الديك وسط قطاع غزة.

وتأتي عمليات سرايا القدس بعد أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، برًا وجوًا وبحرًا، وتشديد الحصار عليها من المنافذ جميعها، وخاصة معبر رفح الحدودي مع مصر الذي احتلته إسرائيل بالكامل قبل أشهر.