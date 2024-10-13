حرائق ضخمة في مستوطنة “كرميئيل” شمالي إسرائيل بعد قصفها بصواريخ من حزب الله (فيديو)

اندلعت حرائق ضخمة في مستوطنة “كرميئيل” شمالي إسرائيل جراء صواريخ أطلقها (حزب الله) من جنوبي لبنان، اليوم الأحد.

وأعلن (حزب الله) أن مقاتليه استهدفوا قاعدة “تسوريت” غربي كرميئيل برشقة صاروخية كبيرة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا، أظهر حرائق هائلة ومحاولة بعض المستوطنين لإطفائها.

في السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 40 صاروخًا أُطلق من لبنان تجاه شمال البلاد خلال ساعة.

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن 40 صاروخًا أُطلق تجاه الجليل الغربي والأعلى خلال الساعة الأخيرة.

وقالت هيئة الإطفاء الإسرائيلية إن 4 فرق إطفاء تحاول إخماد حرائق اندلعت وسط الجليل جراء صواريخ أطلقت من لبنان.

وقبل ذلك بوقت قصير أطلق (حزب الله) رشقة صاروخية، أدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في المطلة وشوميرا وشتولا وزرعيت ومسغاف عام وإيفن مناحيم قرب الحدود مع لبنان في الجليل الأعلى والغربي.

ميدانيًا، أعلن (حزب الله) أن مقاتليه يخوضون “اشتباكات مستمرة” مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حدودية جنوبي لبنان، بعد ساعات من إفادته عن مواجهات مماثلة في قرى أخرى.

وأورد (حزب الله) في بيان “عند الساعة 4:45 من بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي (13.45بتوقيت غرينتش)، هاجمت مجموعة من مجاهدي المقاومة قوات العدو الإسرائيلي” في عيتا الشعب، و”دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية”، مشيرًا إلى أن الاشتباكات ما زالت “مستمرة”.

في المقابل، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت منع (حزب الله) من العودة إلى مواقعه القتالية على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل حتى بعد انسحاب قواته من المنطقة.

وقال غالانت خلال تفقده مركز مراقبة يطل على جنوب لبنان “حتى عندما سيسحب الجيش قواته لن نسمح لإرهابيي حزب الله بالعودة إلى هذه المناطق”.