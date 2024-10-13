حزب الله يبث مشاهد قصف قاعدة “طيرة الكرمل” وتجمعات جيش الاحتلال في قطمون والراهب بالصواريخ (فيديو)

أعلن (حزب الله)، اليوم الأحد، إطلاق رشقة صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل العسكرية في جنوب حيفا شمال إسرائيل، دون تفاصيل إضافية.

وعبر حسابه على منصة “تلغرام” بث الحزب مشاهد لما قال إنها “استهداف قاعدة طيرة الكرمل التابعة لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة في إطار سلسلة عمليات (خيبر)”.

كما بث الحزب مشاهد من استهداف مقاتليه “تحشدات جيش العدو الإسرائيلي في منطقتي قطمون والراهب على الحدود الجنوبية اللبنانية”.

وفي سلسلة بيانات منفصلة، أعلن الحزب استهداف تجمعات لجنود ومواقع عسكرية شمالي إسرائيل منذ مساء السبت وحتى مساء الأحد.

وقال الحزب إنه استهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط بلدة رامية بصاروخ موجّه، مشيرًا إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

كما أعلن استهداف ‏آلية مدرعة في الموقع نفسه بصاروخ موجّه، مشيرًا إلى إصابتها إصابة مباشرة وسقوط أفراد طاقمها بين قتيل ‏وجريح.

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه استهدف ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وصاروخ بركان وأصابها إصابة مباشرة.

وأعلن أيضًا استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في منطقة “خلة وردة” شمالي إسرائيل بصلية صاروخية.

وفي بيان آخر، أفاد الحزب باستهداف تجمع لجنود في مستوطنة “شوميرا” شمال إسرائيل برشقة صاروخية.

وقصف الحزب أيضًا بالصواريخ موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في مستوطنة “معيليا”، وفق بيان له.