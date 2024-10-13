حزب الله يتصدى لمحاولات تسلل لجيش الاحتلال ويشن 27 هجومًا

واصل حزب الله اللبناني، تكثيف وتنويع عملياته ضد مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، سواء برشقات صاروخية أو بأسراب من المسيرات الانتحارية أو بالصواريخ الموجهة.

وأعلن حزب الله، اليوم السبت، عن تنفيذ 27 عملية ضد الجيش الإسرائيلي، من بينهم عمليتان نفذهما مساء أمس الجمعة لكنه لم يعلن عنهما في حينه.

وقال حزب الله إنه تصدى اليوم لعدد من محاولات تقدم لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود بين البلدين.

وأكد الحزب، مع كل بيان يعلن فيه عن تنفيذ عملية، أنها تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة وإسنادًا لمقاومته، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، و “كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وفيما يلي أبرز عمليات حزب الله التي أعلن عنها اليوم السبت:

1- مساء الجمعة شن الحزب هجومًا جويًا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضيّة على قاعدة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر غرب مدينة حيفا وأصابت أهدافها بدقة.

2- مساء الجمعة شن الحزب هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ضواحي تل ‏أبيب.

3- السبت، استهداف ‏تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الجرداح بصلية صاروخية.

4- استهداف قاعدة حوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية.

5- استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.

6- استهداف مربض في معيليا بصلية ‏صاروخية.

7- بينما كانت جرافة عسكرية إسرائيلية تحاول الخروج من محيط موقع راميا بإتجاه البلدة ‌‏استهدفها مقاتلو الحزب بصاروخ ‌‏موجه وأصابوها إصابة مباشرة.‏

8- استهداف ‏قوة مشاة إسرائيلية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

9- استهداف قاعدة (7200) جنوب مدينة حيفا ‏مستهدفة مصنع المواد المتفجرة فيها ‏بصلية من الصواريخ النوعية.

10- استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بليدا بصلية صاروخية.

11- استهداف مدينة طبريا المحتلة بصلية ‏صاروخية.

12- استهداف ‏تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية كبيرة.

13- استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة ‏كفريوفال بصلية صاروخية.

14- استهداف قاعدة الاتصالات في ‏كرن نفتالي بصلية صاروخية كبيرة.

15- استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مستعمرة خربة نفحا بصلية صاروخية.

16- استهداف ‏تجمع لجنود الاحتلال في مستعمرة كفر جلعادي بصلية صاروخية.

17- استهداف ‏تجمعات لجنود الاحتلال في مستعمرة المنارة بقذائف المدفعية.

18- استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مسكفعام بقذائف المدفعية.

19- استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية بصلية صاروخية.

20- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على عين مرغليوت.

21- استهداف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية.

22- استهداف قاعدة حوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية.

23- استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستعمرة كفر جلعادي بصلية صاروخية.

24- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ‏كرن نفتالي بصلية صاروخية.

25- أثناء محاولة تسلل قوة مشاة إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية من جهة موقع رامية إستهدفها ‏مقاتلوا الحزب بصاروخ موجه ‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

26- استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط ‏موقع المرج بصلية صاروخية.

27- استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ‏موقع رميم بصلية صاروخية.