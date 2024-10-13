حزب الله يقتل ويصيب جنودا إسرائيليين ويصد محاولتي تسلل إلى جنوب لبنان (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، التصدي لمحاولة توغل لقوة إسرائيلية في بلدة رامية في قضاء بنت جبيل، بتفجير عبوة ناسفة في جنود القوة واشتبك معهم بالأسلحة، إلى جانب قتل وإصابة عناصر قوة مشاة أخرى حاولت التسلل من قرية بليدا بالنبطية.

الاشتباك من مسافة صفر

وقال حزب الله، في بيان، إن مقاتليه أوقعوا قوة مشاة إسرائيلية بين قتيلٍ وجريح بعد الاشتباك معها من مسافة صفر أثناء محاولتها التسلل إلى مرتفع كنعان في قرية بليدا بالنبطية أقصى جنوبي لبنان.

وأعلن الحزب إطلاق رشقة صاروخية على قاعدة طيرة الكرمل العسكرية في جنوب حيفا شمال إسرائيل.

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه استهدف ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وصاروخ بركان وأصابها إصابة مباشرة.

وأعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في منطقة خلة وردة شمالي إسرائيل بصلية صاروخية. كما أفاد باستهداف تجمع لجنود في مستوطنة شوميرا شمال إسرائيل برشقة صاروخية، وقصف بالصواريخ موقعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة معيليا، وفق بيان له.

بيانات الإعلام الإسرائيلي

لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن بيانات حزب الله، لكنه قال في بيانات منفصلة الليلة الماضية وصباح الأحد، إنه اعترض عددا من الصواريخ أُطلقت من لبنان تجاه مناطق في شمالي إسرائيل.

ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي، أنه تم نقل 25 مصاباً من قوات جيش الاحتلال في الشمال إلى المشافي في أرجاء البلاد، بعضهم في حالة خطرة، حيث تم نقل أربعة مصابين بالمروحيات العسكرية إلى مشفى رامبام (في حيفا).

وأشار موقع “يسرائيل هيوم” إلى وصول 17 مصابًا من القتال في جنوب لبنان، إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا، أربعة منهم في حالة متوسطة، وتم نقل أربعة مصابين آخرين إلى مستشفى شيبا (في منطقة تال هشومير).

هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال منطقة زرعيت، شومراة، شتولا، نتوعا، وإيفن مناحيم مناطق عسكرية مغلقة.