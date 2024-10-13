شاهد: “المقاومة الإسلامية” في العراق تقصف أهدافا عسكرية في إيلات

تواصل “المقاومة الإسلامية” في العراق، قصف مواقع تقول إنها “حيوية” في إسرائيل، دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة وللمقاومة في لبنان.

ونشرت “المقاومة الإسلامية”، مشاهد قالت إنها لإطلاق طيران مسيّر باتجاه “هدف عسكري” في إسرائيل اليوم الأحد، دون أن تكشف عن هذا الهدف.

كما نشرت “المقاومة الإسلامية” مشاهد أخرى قالت إنها لإطلاق طيران مسيّر تجاه “هدفين حيويين” في “أم الرشراش” إيلات جنوبي إسرائيل.

و”المقاومة الإسلامية” في العراق تشكيل عسكري يضم عددًا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة، برز عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونفّذ عددًا من الهجمات بمسيّرات وصواريخ استهدف بها قواعد أمريكية في العراق وسوريا، وشنّ هجمات على أهداف إسرائيلية.