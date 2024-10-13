حزب الله ينشر تسجيلا صوتيا لحسن نصر الله.. ماذا جاء فيه؟ (شاهد)

بث حزب الله، اليوم الأحد، تسجيلا صوتيا لأمينه العام الراحل حسن نصر الله الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو يخاطب مقاتلي الحزب خلال إحدى المناورات العسكرية.

وفي التسجيل يقول نصر الله: “إخواني المجاهدين المقاومين الشرفاء، نتطلع جميعا إليكم.. إلى عقولكم النيرة، وإلى قلوبكم المؤمنة وإلى سواعدكم الفتية القوية.. لأننا نراهن بعد الله، عليكم وعلى حضوركم وعلى إيمانكم وجهادكم للدفاع عن شعبكم وأهلكم ووطنكم وقيمكم وكرامتكم وللدفاع عن هذه الارض المقدسة والمباركة وعن هذا الشعب الشريف”.

وأضاف: “بارك الله فيكم وبارك بجهودكم وعملكم وسهركم وتعبكم.. واسأل الله أن يتقبل منكم، وأم يجلعكم دائما حماة الديالر وحماة الشرفاء وحمادة الدين، وممهدي هذه الأرض لقيام العدل الإلهي المنشود والموعود”.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل كافة مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.

وأسفرت الغارات حتى مساء السبت، عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.