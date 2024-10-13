عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة للاحتلال في النصيرات (فيديو)

استشهد 21 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، مساء الأحد، جراء قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول 14 شهيدًا وعشرات الإصابات لمستشفى العودة، و6 شهداء لمستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف جيش الاحتلال الذي استهدف مدرسة المفتي بالمخيم حيث تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين.

وبوقت سابق اليوم، استشهد 5 أطفال فلسطينيين وأصيب 12 آخرون، بينهم نساء بقصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان للجزيرة مباشر بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت الأطفال بينما كانوا يلعبون كرة القدم في مخيم الشاطئ، مما أدى إلى استشهاد 5 وإصابة عدد آخر.

ويتزامن ذلك مع اجتياح جيش الاحتلال لمدن شمال قطاع غزة وحصار مخيم جباليا واستمرار الغارات الإسرائيلية التي خلّفت عشرات الشهداء في المخيم، منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وخلّفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.