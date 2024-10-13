فيديو من داخل قاعة الطعام.. اللحظات الأولى لقصف قاعدة عسكرية إسرائيلية في حيفا (شاهد)

قصف حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، معسكرا تدريبيا للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وأظهرت مشاهد متداولة اللحظات الأولي من داخل قاعة الطعام بالمعسكر بعد قصفها بالمسيرات.

وبينت المشاهد جنودًا إسرائيليين على الأرض والدم ينزف منهم، فيما ظهر بقية الجنود في حالة هلع.

كما انتشرت مشاهد توثق لحظة وصول مروحية إسرائيلية لنقل القتلى والجرحى جراء الهجوم، بجانب الحضور الكثيف لسيارات الإسعاف.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن عدد الإصابات هو الأكبر في حادثة واحدة منذ أن شنت المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول هجومًا على إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت تل أبيب إصابة 67 إسرائيليًا، بينهم 4 في “حالة حرجة للغاية”، جراء سقوط طائرة بدون طيار في منطقة بنيامينا بحيفا شمالي إسرائيل.

وفي وقت لاحق تبنى حزب الله الهجوم، وأصدر بيانا أكد فيه الهجوم على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا، وذلك “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصًا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية”.