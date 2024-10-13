كامالا هاريس تنشر معلومات طبية عنها لإظهار التناقض مع موقف ترامب

نشرت كامالا هاريس -نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة- رسالة من طبيبها، اليوم السبت، يقول فيها إنها تتمتع بصحة جيدة ويمكنها تقلد المنصب الرفيع، وذلك في مسعى لتسليط الضوء على رفض منافسها الجمهوري دونالد ترامب الخضوع للفحص الطبي.

وقال جوشوا سيمونز -طبيب كامالا هاريس- في مذكرة وزعها البيت الأبيض إن أحدث فحص بدني أجرته هاريس، في إبريل/نيسان الماضي، كانت نتائجه “طبيعية”، وأظهر أن نمط حياتها يتسم بالنشاط، وأنها تتبع “نظاما غذائيا صحيا للغاية” على الرغم من جدول أعمالها المزدحم.

وأضاف سيمونز أن الفحص أظهر أيضا معاناة هاريس من حساسية موسمية، ومرض الشرى الجلدي على فترات متقطعة، وأنها لا تدخن، وتشرب الكحول باعتدال.

وتابع “تتمتع هاريس بقدرة جسدية وعقلية تمكنها من تنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح، بما في ذلك منصب الرئيس والقائد الأعلى”.

وقال أحد مساعدي هاريس إن المعلومات الطبية التي كُشف عنها، السبت، تهدف لتسليط الضوء على رفض ترامب اتخاذ الخطوة ذاتها.

وتنافس هاريس (59 عاما) ترامب (78 عاما) على رئاسة الولايات المتحدة، ويخوض المرشحان للرئاسة عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري سباقا محتدما.

وتحرص حملة هاريس على تسليط الضوء على سن الرئيس السابق منذ أن أصبح المرشح الأكبر سنا في السباق بعد تنحي الرئيس جو بايدن (81 عاما) عن الترشح عقب أداء ضعيف في مناظرة أمام ترامب.

وتأمل حملة هاريس أن يؤدي إبراز التباين بين شبابها النسبي وحضورها الذهني مع عمر ترامب الكبير وميله إلى المراوغة، بالإضافة إلى الاختلافات في الشفافية بين الاثنين، إلى مساعدتها في إقناع الناخبين الذين لم يستقروا على مرشح بعد بأنها الأنسب للمنصب.