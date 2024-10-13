سياسة|قطاع غزة

نسف عشرات المنازل.. الاحتلال يصعّد حملته في جباليا والشوارع تمتلئ بجثث الشهداء (فيديو)

حملة “إبادة” مستمرة منذ 8 أيام في شمال غزة

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13/10/2024-|آخر تحديث: 13/10/202411:04 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استهدف قصف مدفعي وجوي إسرائيلي عنيف، اليوم الأحد، مخيم وبلدة جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، ما خلّف مزيدًا من الشهداء والمصابين، وذلك ضمن حملة “إبادة” جديدة ينفّذها جيش الاحتلال منذ 8 أيام شمالي قطاع غزة المحاصر للضغط على سكانه للنزوح وإخلائه.

نسف عشرات المباني وتناثر الجثث في الشوارع

ويواصل جيش الاحتلال منذ مساء أمس السبت قصفًا مدفعيًا وجويًا على منطقة جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لعشرات المباني السكنية في مخيم وبلدة جباليا ومنطقة التوام في بلدة بيت لاهيا.

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وأشار شهود عيان إلى أن عشرات الشهداء تتناثر جثثهم في شوارع وأزقة مخيم وبلدة جباليا جراء قصف القوات الإسرائيلية التي تستهدف أيضًا كل من يحاول الوصول إليهم.

عشرات محاصرون بين الركام

وقال الصحفي من شمال غزة عبد القادر صباح  لوكالة شهاب إن 75 شخصًا على الأقل محاصرون في جباليا بين ركام القصف واستهدافات الاحتلال ووصلت نداءاتهم للدفاع المدني، لكن لا يمكن الوصول إليهم بسبب خطورة الاستهدافات.

وقالت مصادر محلية إن قصفًا مدفعيًا استهدف منطقة الشهداء الستة ومربع أبو شريعة ومفترق الاتصالات في جباليا تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من الطيران المسير.

وأفاد شهود عيان بأن  طائرات الاحتلال المسيرة “الكواد كابتر” تطلق نيرانها تجاه المواطنين في جباليا البلد والنزلة شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية ومسعفون إن القصف الإسرائيلي المتواصل منذ مساء السبت، خلف عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، وطواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على المنطقة.

وفي حي التفاح المجاور من الجنوب لبلدة جباليا، أصيب 6 فلسطينيين معظمهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا، وفق مصادر طبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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