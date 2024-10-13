هيئة البث الإسرائيلية تنشر التحقيقات الأولية في قصف معسكر تابع للواء غولاني في حيفا

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، تفاصيل جديدة من التحقيقات الأولية في واقعة قصف مبنى عسكري في حيفا بمسيرة أطلقها حزب الله اللبناني اليوم الأحد.

وزعمت هيئة البث (رسمية)، أن المسيرة التي استعملت في الهجمة على المعسكر التدريبي التابع للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا “إيرانية حصل عليها حزب الله من إيران”.

وأضافت “تحقيقات أولية تشير لأن حزب الله أطلق عدة مسيرات في نفس الهجمة إضافة لصاروخ باليستي اعترضته الدفاعات الجوية بينما لم يتم اعتراض المسيرة التي سقطت”.

وأشارت التحقيقات إلى إطلاق حزب الله مسيرتين في نفس الوقت، اعترضت البحرية الإسرائيلية أحدهما فوق المجال البحري.

وأكدت التحقيقات الأولوية أنه لم يتم رصد المسيرة من قبل أنظمة الكشف ولم يطلق إنذار واحد، كما لم تكن هناك محاولات لاعتراضها، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار التي انطلقت في توقيت متزامن كانت بسبب اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحزب بالتزامن مع إطلاق المسيرات.

وفي وقت سابق، أعلنت تل أبيب إصابة 67 إسرائيليًا، بينهم 4 في “حالة حرجة للغاية”، جراء سقوط طائرة بدون طيار في منطقة بنيامينا بحيفا شمالي إسرائيل.

وفي وقت لاحق تبنى حزب الله الهجوم، وأصدر بيانا أكد فيه الهجوم على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا، وذلك “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصًا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية”.