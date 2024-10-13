يديعوت أحرونوت: ضربة إيران كبّدت إسرائيل خسائر بنحو 54 مليون دولار في المنشآت المدنية وحدها

أكبر الخسائر في يوم واحد منذ بداية الحرب

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقرير نشرته الأحد أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية في إسرائيل جراء الهجوم الإيراني في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري كانت واسعة النطاق.

وفقًا لهيئة “ضريبة الممتلكات”، المسؤولة عن تعويض الإسرائيليين عن الأضرار الناجمة عن الحرب، فقد تراوحت تقديرات الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية بين 150 و200 مليون شيكل (ما يعادل 40 إلى 54 مليون دولار)، وهي الأكبر منذ بداية الحرب نتيجة هجوم صاروخي واحد.

وفي السياق ذاته، قدرت “ضريبة الممتلكات” أن الأضرار الناتجة عن سقوط صاروخ قرب مجمع “سي آند صن” على شاطئ البحر شمالي تل أبيب بلغت وحدها نحو 50 مليون شيكل (حوالي 13.5 مليون دولار).

أضرار في منشآت سياحية وسكنية

وتعرّض العديد من المطاعم والمحلات الفاخرة لأضرار جسيمة، ومن بينها مطعم “توركيز” الذي دُمر تقريبًا بالكامل، كما تضررت حوالي 150 شقة في المجمعات السكنية الفاخرة نتيجة سقوط الصواريخ الإيرانية قربها.

وقالت الصحيفة إن المدير العام لسلطة الضرائب تلقّى تقريرًا حول تقدم عمليات ترميم المباني المتضررة في جولة تفقّدية أجراها الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن عشرات العمال يعملون حاليًا على إصلاح الأضرار، في حين لا تزال المطاعم المتضرّرة مغلقة حتى الآن.

الخسائر قد تكون أعلى كثيرًا

وأشار مصدر مطلع للصحيفة إلى أنه لو أصاب الصاروخ المبنى السكني، الذي يضم 250 شقة، بشكل مباشر، لكان من المحتمل وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، إلا أن معظم السكان وزوّار المجمع والمطاعم المجاورة تمكّنوا من الوصول إلى الملاجئ والغرف المحصّنة في الوقت المناسب.

وأكد السكان أن موظفي “ضريبة الممتلكات” تواجدوا في الموقع حتى خلال عطلة العيد اليهودي لمتابعة إصلاح الأضرار الطارئة، ومنع وقوع أي سرقات في الموقع المتضرر.

بالإضافة إلى ذلك، لحقت أضرار كبيرة بنحو عشرة مواقع أخرى، بما في ذلك قواعد عسكرية، ولم تقع إصابات باستثناء مقتل فلسطيني من سكان غزة في منطقة أريحا جراء إصابته بشظايا صاروخ اعتراضي.

ومن بين المناطق المتضررة كانت منطقة هود هشارون، حيث تعرضت حوالي 100 شقة لأضرار، وقدرت الخسائر في أحد المباني فقط بأكثر من 10 ملايين شيكل (حوالي 2.6 مليون دولار).

خسائر عسكرية غير معلنة

وأضاف التقرير أن إجمالي الأضرار المباشرة التي لحقت بالممتلكات نتيجة الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من لبنان وإيران تُقدر بمليار ونصف المليار شيكل (حوالي 390 مليون دولار) حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن هيئة “ضريبة الممتلكات” لا تتعامل مع الأضرار التي تحدث داخل القواعد والمنشآت العسكرية، حيث يتم إصلاح هذه الأضرار من قبل الجيش ضمن ميزانية وزارة الدفاع.

يذكر أن الهجوم الإيراني قد استهدف بشكل ملحوظ القواعد العسكرية، وتجنب التجمعات المدنية، ما يعني أن خسائر القواعد والمطارات العسكرية أكبر كثيرًا من الرقم المذكور.