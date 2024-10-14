الاحتلال يقصف خيام نازحين ويحرقها بمن فيها بمستشفى شهداء الأقصى وسط غزة (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن طائرات الاحتلال استهدفت خياما للنازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو احتراق خيام النازحين بمن فيها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف للمرة السابعة على التوالي خياما للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى.

وأضاف المكتب في بيان إن القصف أسفر عن 3 شهداء و40 إصابة في حصيلة أولية.

وفي وقت سابق، استشهد 22 بينهم 15 طفلا وامرأة وأصيب حوالي 80 آخرين في قصف الاحتلال مدرسة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد مراكز النزوح التي قصفها الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 191 مركزا.