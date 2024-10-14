سياسة|الهند

بابا صديقي.. اغتيال سياسي هندي مسلم بإطلاق نار في مومباي

انتُخب لعضوية البرلمان 3 مرات

السياسي الهندي المسلم بابا صديقي (غيتي)
14/10/2024

اغتيل السياسي الهندي، بابا صديقي، مساء السبت، جراء إطلاق نار بمدينة مومباي غربي البلاد، وتصدرت الحادثة قائمة الأكثر بحثًا على محرك غوغل في دول عدّة.

وصديقي سياسي مسلم (66 عامًا) انتخب لعضوية البرلمان ثلاث مرات، بحسب وسائل إعلام هندية.

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اغتيال بابا صديقي

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة، أن صديقي أُطلِقت عليه النار مساء السبت، خلال مغادرته مكتب ابنه النائب بالبرلمان الهندي زيشان صديقي.

وأعلنت السلطات وفاة صديقي عضو حزب “المؤتمر الوطني الهندي” في المستشفى الذي نُقل إليه عقب الهجوم.

وألقت قوات الشرطة القبض على اثنين من 3 مسلحين ضالعين في اغتيال صديقي، دون الكشف عن دوافع الاغتيال.

ضباط الشرطة في مسرح الجريمة حيث اغتيل السياسي عضو حزب المؤتمر الوطني بابا صديقي بالرصاص في مومباي (رويترز)
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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