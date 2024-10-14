بابا صديقي.. اغتيال سياسي هندي مسلم بإطلاق نار في مومباي
انتُخب لعضوية البرلمان 3 مرات
اغتيل السياسي الهندي، بابا صديقي، مساء السبت، جراء إطلاق نار بمدينة مومباي غربي البلاد، وتصدرت الحادثة قائمة الأكثر بحثًا على محرك غوغل في دول عدّة.
وصديقي سياسي مسلم (66 عامًا) انتخب لعضوية البرلمان ثلاث مرات، بحسب وسائل إعلام هندية.
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Baba Siddique’s son #ZeeshanSiddique broke down at the last rites of #BabaSiddique when mortal remains of Baba Siddique were taken from residence in #Bandra for a funeral. He was really close with his father, Baba Siddique.
Zeeshan is the youngest MLA of #Maharashtra from Bandra… pic.twitter.com/oYdtfodIki
— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) October 13, 2024
اغتيال بابا صديقي
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة، أن صديقي أُطلِقت عليه النار مساء السبت، خلال مغادرته مكتب ابنه النائب بالبرلمان الهندي زيشان صديقي.
وأعلنت السلطات وفاة صديقي عضو حزب “المؤتمر الوطني الهندي” في المستشفى الذي نُقل إليه عقب الهجوم.
وألقت قوات الشرطة القبض على اثنين من 3 مسلحين ضالعين في اغتيال صديقي، دون الكشف عن دوافع الاغتيال.