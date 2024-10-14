بالاشتراك مع سرايا القدس.. القسام تبث مشاهد لقصف قوات الاحتلال في محور نتساريم (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” استهداف تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” بقذائف هاون من العيار الثقيل”.

وفي بيان لها، اليوم الاثنين، نشرت القسام في تدوينة عبر حسابها على منصة “تلغرام” مشاهد لما قالت إنه “دك قوات العدو المتواجدة في محور (نتساريم) بقذائف الهاون من العيار الثقيل بالاشتراك مع سرايا القدس“.

وأظهرت المشاهد مقاتلي “القسام” وهم يقومون بتحضير القذائف المستخدمة خلال العملية ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وبوتيرة يومية، تعلن القسام عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين، وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، كما تطلق صواريخ على تجمعات جيش الاحتلال في محاور التوغل بالقطاع، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.