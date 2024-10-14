بينها هجوم حيفا.. حزب الله ينفذ 38 عملية ضد إسرائيل في يوم واحد (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، تنفيذ 38 عملية ضد مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.

وجاءت أبرز عملياته اليوم بعدما استهدف موقعًا عسكريًا تابعًا للواء غولاني جنوبي حيفا بمسيرات لم تتمكن القبة الحديدية من التصدي لها، ما أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 67 آخرين بينهم بجروح خطيرة.

وأكد الحزب، في بيان أصدره مع ختام عمليات اليوم الأحد، أن ما شهدته إسرائيل من عمليات اليوم “ما هي إلا نذر يسير أمام ما ينتظره إذا قرر الاستمرار في الاعتداء على شعبنا الأبي”.

ونشر الحزب، الأحد، مقطعين مسجلين، الأول لأمينه العام السابق حسن نصر الله أثناء كلمة تحفيزية لمقاتلي الحزب وهم يؤدون تدريبات عسكرية، والثاني لمناورات عسكرية يقوم بها مقاتلي الحزب.

وأكد الحزب مع كل بيان يعلن فيه عن تنفيذ عملية أنها تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة وإسنادًا لمقاومته، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، و”ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وفيما يلي عمليات حزب الله اليوم الأحد:

1- استهداف مربض للاحتلال الإسرائيلي في معيليا بصلية ‌‏صاروخية.

2- استهداف ‏تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.

3- استهداف ‏تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع رامية بصاورخ موجه وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

4- استهداف ‏آلية مدرعة في محيط موقع رامية بصاروخ موجه وإصابتها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل ‏وجريح.

5- استهداف ‏تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع تل شعر بقذائف المدفعية.

6- تفجير ‏عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود الاحتلال الإسرائيلي والإشتباك معها بالأسلحة المتوسطة ‏والرشاشة لدى محاولتها التسلل إلى بلدة رامية ‏وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

7- تفجير ‏عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود الاحتلال الإسرائيلي والإشتباك معها بالأسلحة المتوسطة ‏والرشاشة لدى محاولتها التسلل إلى منطقة تل المدوّر ‏في بلدة رامية ‏وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

8- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بِصلية صاروخية.

9- استهداف ‏ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

10- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.

11- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية.

12- في إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وبنداء لبيك يا نصر الله، نفّذت المقاومة الإسلامية عملية إطلاق صلية صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا.

13- اشتباك مع قوات مشاة للاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلل إلى مرتفع كنعان في بلدة بليدا، وإيقاعهم بين قتيلٍ وجريح.

14- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مارون الراس بِقذائف المدفعية.

15- اشتباك مع قوات مشاة للاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة القوزح من الناحية الجنوبية.

16- استهداف مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.

17- استهداف قاعدة تسوريت (غرب كرميئيل) بِصلية صاروخية كبيرة.

18- استهداف تجمع لآليات وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بِصلية صاروخية.

19- استهداف موقع حبوشيت بِصلية صاروخية.

20- استهداف دبابة لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب بلدة القوزح بِصاروخٍ موجه مما أدى إلى احتراقها وايقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.

21- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

22- استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بصلية صاروخية.

23- استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع كنعان في بلدة بليدا بقذائف المدفعية.

24- هاجمت مجموعة من مقاتلي المقاومة الإسلامية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحارة الغربية لِبلدة عيتا الشعب ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية.

25- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع مسكفعام بِقذائف المدفعية.

26- شن هجوم جوي بِمسيرة إنقضاضية على تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت وأصابت أهدافها بِدقة.

27- استهداف قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل بِصلية صاروخية.

28- بعد رصدٍ لِمحاولة سرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل، كمن لها مقاتلو المقاومة الإسلامية وأمطروها بِوابلٍ من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة ودارت مع القوة المُتسللة اشتباكات عنيفة من المسافة صفر وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح وانسحبت القوة الإسرائيلية.

29- عملية إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا.

30- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.

31- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

32- إطلاق صلية صاروخية نوعية على مركز التأهيل والصيانة (7200) جنوب حيفا.

33- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.

34- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة للمرة الثالثة بِصلية صاروخية.

35- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة للمرة الرابعة بِصلية صاروخية.

36- استهداف تحركات لِقوات الاحتلال الإسرائيلي بِالقرب من بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بِقذائف المدفعية.

37- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة للمرة الخامسة بِصلية صاروخية.

38- استهداف تجمع لِقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة هونين بِصلية صاروخية.