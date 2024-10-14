جباليا.. الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين ويستهدف سيارة إسعاف (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين، شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن الاحتلال استهدف مدرسة “حفصة الفوقا”، ما أدى لاستشهاد وإصابات عدد من الفلسطينيين.

وأكد الدفاع المدني بغزة، انتشال 3 شهداء ومصابين جراء استهداف مدرسة “حفصة”.

وقال الدفاع المدني إن طواقمه نقلت 13 فلسطينيًا إلى مستشفى كمال عدوان أصيبوا برصاص المسيرة الإسرائيلية “كواد كابتر” التي استهدفت المدرسة، فيما أظهرت مشاهد للجزيرة مباشر وجود أطفال بين المصابين.

في سياق متصل، استهداف جيش الاحتلال سيارة إسعاف تحمل مصابين بشكل مباشر بالقرب من المستشفى “اليمني” بمخيم جباليا.

وقال أحد المسعفين إن سيارة الإسعاف المستهدفة نجت بأعجوبة من قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية نحوها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها في شمال غزة لليوم العاشر تواليا وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وحصار وتجويع خاصة لمخيم جباليا وعزل كامل للمحافظة عن قطاع غزة.