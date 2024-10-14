جثث وأشلاء متناثرة.. الاحتلال يقتل فلسطينيين كانوا يجلبون الخبز لأسرهم في مدينة غزة (فيديو)

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة شمالي القطاع.

وحصلت الجزيرة مباشر على اللحظات الأولى بعد الاستهداف، حيث تناثرت الأشلاء والجثامين على الأرض، فيما نقل المصابون بشكل سريع إلى المستشفى لمحاولة إنقاذهم.

وقال مسعف إن الاحتلال قصف شارع كان يقف فيه مواطنون ينتظرون الحصول على خبز لأسرهم من أحد المخابز، لافتًا إلى أن بجانب الشهداء، توجد حالات إصابات حرجة للغاية.

وفوجئ أحد المسعفين بأخيه من بين الضحايا، وقال وهو في حالة فزع “بعد الغارة الإسرائيلية هرعت للمكان لإنقاذ الضحايا، لقيت أخويا بينهم، بنجري نسعف المكلومين، وفي النهاية أجد أخوي، كلهم كانوا مدنيين عُزل”.

وبعد أن طمأنه أحد الأطباء في البداية ليقلل من هلعه بأن أخيه لا يزال حيًا، إلا أن إصابة أخيه كانت بالغة واستشهد في وقت لاحق، وهو ما دفع الأخ المسعف للانهيار.

ومنذ أكثر من عام، تواصل إسرائيل عدوانًا مدمرًا على قطاع غزة، أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، غالبيتهم من النساء والأطفال.