حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية متوغّلة وأخرى حاولت التسلل إلى جنوب لبنان

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا بقذائف المدفعية قوات إسرائيلية أثناء محاولة “تسلل” الى جنوب لبنان، فجر اليوم الاثنين، وقاموا بإطلاق صواريخ نحو تحركات عسكرية أخرى.

وقال الحزب، في بيان على تليغرام إنه “أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية، فجر اليوم بقذائف المدفعية”.

وأشار، في بيانات أخرى، إلى أن عناصره شنّوا هجمات صاروخية على تحركات عسكرية إسرائيلية منها في منطقتي اللبونة، وخلة وردة جنوبي لبنان.

“عمليّة نوعية ومركّبة”

وفي وقت سابق اليوم، توعد حزب الله، إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا واصلت الاعتداء على لبنان، بعدما شنّ هجوما بمسيّرات على قاعدة عسكرية جنوب حيفا في “عمليّة نوعية ومركّبة” أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة عشرات آخرين.

وقال، في بيان، إن مقاتليه أطلقوا “عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، وبالتزامن أطلقت القوة الجوية في المقاومة الإسلامية أسرابا من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا”.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة القطاع المحاصَر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الجاري، بدء عملية برية مركّزة في جنوب لبنان.